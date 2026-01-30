Powell seit Monaten unter Druck von Trump

Trump forderte von Powell wiederholt Leitzinssenkungen. Die Notenbank legte zuletzt eine Zinspause ein, nachdem sie zuvor noch drei Zinsschritte nach unten auf 3,5 bis 3,75 Prozent gegangen war. Die kleinen Senkungen sollten ein Wiederaufflammen der Inflation auf hohem Niveau verhindern. Doch das reichte Trump nicht - in der Folge forderte er Powells Entlassung und beleidigte ihn regelmässig. Die Attacken von Trump hatten an den Finanzmärkten die Sorge ausgelöst, dass die mächtige Fed künftig politisch gesteuert werden könnte.