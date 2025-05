Das «Wall Street Journal» hatte am Freitagmorgen geschrieben, Nippon habe die Investitionszusagen in den USA bei einer Übernahme zuletzt auf elf Milliarden Dollar erhöht. Mit einem neuen Werk könnten sie auch 14 Milliarden Dollar erreichen, hiess es unter Berufung auf informierte Personen. Trump versuchte demnach auch, Nippon Steel zu einer grossen Investition in US Steel zu bewegen, bei der sie keine Mehrheit an dem amerikanischen Rivalen übernehmen würden.