Die Zölle würden laut Treier nicht nur Hersteller direkt treffen, sondern auch ganze Lieferketten und zahlreiche Endprodukte - etwa Maschinen oder Sportgeräte. Amerika bleibe aber für die deutsche Wirtschaft insgesamt der wichtigste Absatzmarkt. «Über 1,2 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland hängen am Export in die USA.» 85 Prozent der in den USA aktiven deutschen Unternehmen rechneten mit spürbaren Belastungen durch die US-Handelspolitik.