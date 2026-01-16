Mehrheit der Deutschen sieht Nato in Gefahr

Einer Umfrage zufolge glaubt der Grossteil der Deutschen, dass die Politik des US-Präsidenten den Fortbestand der Nato gefährdet. 78 Prozent der Befragten stimmen dieser Einschätzung zu, 18 Prozent glauben dies nicht. Das geht aus dem aktuellen ZDF-«Politbarometer» hervor. Der Rest der Befragten antwortete mit «weiss nicht».