Trumps zielt schon länger auf Nordkoreas Denuklearisierung ab

Während seiner ersten Amtszeit hatte der Republikaner bereits eine unkonventionelle Nordkorea-Politik verfolgt und auch Kim mehrfach getroffen. Eine Einigung über eine atomare Abrüstung Nordkoreas gab es dabei allerdings nicht. Trump will nach früheren Angaben auch in seiner zweiten Amtszeit an dem Ziel festhalten, Nordkorea vollständig nuklear abzurüsten. Nun stellte er ein weiteres Treffen mit Kim in Aussicht, ohne dabei konkrete Details zu nennen. «Ich freue mich darauf, ihn zu sehen», sagte Trump. Auch Lee betonte, dass er ein solches Treffen zwischen Trump und Kim begrüssen würde.