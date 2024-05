Im Strafprozess gegen Donald Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin ist der Ex-Anwalt des ehemaligen US-Präsidenten in den Zeugenstand getreten. Das berichteten mehrere im Gericht anwesende Medien am Montag übereinstimmend. Vom zentralen Zeugen Michael Cohen verspricht sich die Staatsanwaltschaft, dass dieser eine direkte Verbindung zwischen Trump und Zahlungen an Pornostar Stormy Daniels herstellt. Auch Trump persönlich war im Saal.