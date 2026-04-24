US-Präsident Donald Trump hat sich grundsätzlich positiv zu einer möglichen Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin am G20-Gipfel diesen Dezember in Miami geäussert. «Wenn er käme, wäre es wahrscheinlich ziemlich hilfreich», sagte Trump auf eine entsprechende Reporterfrage. Er habe den Ausschluss Russlands aus der G8 immer für eine unkluge Idee gehalten, sagte er. «Ich bin der Meinung, dass man mit jedem reden sollte.»