Russlands Soldaten würden in einem höheren Tempo getötet als die der Ukraine, sagte Trump. Putin töte diese Soldaten. Trump wiederholte seine Einschätzung, dass Russland die Ukraine 2022 nicht angegriffen hätte, wäre er schon US-Präsident gewesen.
Trump hatte im Wahlkampf versprochen, den Krieg in der Ukraine binnen 24 Stunden zu beenden. In den vergangenen Monaten waren mehrere Versuche gescheitert, Russland an den Verhandlungstisch zu bringen - unter anderem von Trump, der sich mit Putin in Alaska getroffen hatte.
