Lage «kritischer denn je»

Ebola ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und insbesondere Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen. Rund zweieinhalb Monate nach Beginn der Ansteckungswelle im Osten der Demokratischen Republik Kongo ist die Lage nach Einschätzung der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen «kritischer denn je». Es handelt sich inzwischen um den grössten Ebola-Ausbruch, der jemals im Kongo registriert wurde. Mehr als 3.600 Infektionen sind im Labor bestätigt worden. Rund 1.500 infizierte Menschen starben./rin/DP/zb