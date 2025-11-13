Menschen mit bestimmten gesundheitlichen Problemen könnten künftig nach einer neuen Direktive der Regierung von US-Präsident Donald Trump schwerer ein Visum für die USA bekommen. Neben Erkrankungen wie Krebs oder Diabetes könnte demnach auch Fettleibigkeit unter bestimmten Umständen als Ablehnungsgrund gewertet werden, wie unter anderem die «Washington Post» unter Berufung auf eine interne Richtlinie des Aussenministeriums berichtete. Zuvor hatten bereits der Radiosender NPR und der Sender Fox News darüber berichtet.