Mehrere Spott-Posts belasteten Verhältnis mit Meloni

Zuletzt hatte Trump Meloni wiederholt scharf angegriffen. Er behauptete, Meloni habe ihn beim G7-Gipfel um ein gemeinsames Foto angefleht. Meloni wies dies als «völlig erfunden» zurück. Später legte Trump mit einem Spott-Post nach, in dem er zu einem Foto von Meloni und ihm schrieb: «Restraining order needed» - sinngemäss: «Annäherungsverbot nötig». Im Nachgang machte Trump deutlich, dass es ihm bei seiner Kritik auch um aus seiner Sicht fehlende Unterstützung im Iran-Krieg ging. Italien hatte US-Flugzeugen die Landung auf dem Stützpunkt Sigonella auf Sizilien verweigert.