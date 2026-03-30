Gefragt nach dem Tanker, sagte Trump weiter: «Ich ziehe es vor, ihn reinzulassen, denn die Leute brauchen Heizung und Kühlung und alles andere.» Das Land sei am Scheitern und werde scheitern, wiederholte der US-Präsident jüngste Aussagen zu Kuba. «Wir werden da sein, um ihm auszuhelfen.» Mit Verweis auf militärische Erfolge in Venezuela hatte Trump am Wochenende erklärt, Kuba sei «als nächstes dran»./juw/DP/stw