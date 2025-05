Auf die Frage, was ihn davon abhalte, neue Sanktion gegen Russland zu verhängen, sagte der Republikaner: «Nur die Tatsache, dass ich, wenn ich glaube, dass ich kurz vor einem Deal stehe, das nicht vermasseln möchte.» Trump sagte weiter, er sei «sehr enttäuscht über das, was in den vergangenen Nächten passiert» sei. Menschen seien getötet worden, während gerade Verhandlungen stattgefunden hätten. «Ich bin sehr enttäuscht darüber. Sehr, sehr enttäuscht», sagte Trump.