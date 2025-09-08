In dem Prozess von Januar 2024 war es um eine zweite Klage der Schriftstellerin E. Jean Carroll gegangen. Carroll hatte Trump 2019 vorgeworfen, sie Ende 1995 oder Anfang 1996 in einem Kaufhaus in einer Umkleidekabine vergewaltigt zu haben. Sie hatte damals erklärt, sich nicht an das genaue Datum zu erinnern. Zwei Bekannte Carrolls hatten aber erklärt, sie könnten bestätigen, dass die Autorin ihnen damals von der Vergewaltigung erzählt, sie aber zur Verschwiegenheit verpflichtet habe.