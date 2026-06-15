Nach der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran zu einem Rahmenabkommen im Krieg gibt es in der Strasse von Hormus nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bereits Bewegung. Auf der Plattform Truth Social schrieb der Republikaner: «Schiffe, viele mit Öl beladen, beginnen, sich aus der Strasse von Hormus herauszubewegen.» Sie würden eine südliche Route nehmen, die «völlig sicher» sei. Es gebe weitere solche Bereiche in der Meerenge.