In der Debatte über seine Zollpolitik hat US-Präsident Donald Trump den Einzelhandelsriesen Walmart scharf kritisiert. Das Unternehmen solle die Zölle nicht als Vorwand für Preiserhöhungen benutzen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Walmart habe im vergangenen Jahr Milliarden verdient - weit mehr als erwartet, so Trump. Der Konzern und China sollten seiner Meinung nach «die Zölle schlucken» - und sie nicht an die Endverbraucher weitergeben. «Ich werde genau hinschauen - und Eure Kunden auch!!!», mahnte Trump.