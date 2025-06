Trump bezeichnete einige Demonstranten als «Insurrectionists», also Aufständische oder Aufrührer. «Das sind bezahlte Leute in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen.» Er führte aber nicht aus, von wem die Demonstranten Geld bekommen haben sollen. Mittlerweile habe sich die Lage beruhigt, so der Präsident. Man müsse aber sehen, was später passieren werde. «Ich habe die Gewalt in LA gestoppt.» Er betonte, dass die Nationalgarde so lange in der Stadt bleibe, bis es keine Gefahr mehr gebe./fsp/DP/stw