Hintergrund dürfte sein, dass die EU als Ganzes der wichtigere Handelspartner für Grossbritannien ist. «Dort fliesst fast die Hälfte der britischen Warenexporte hin. In die USA gehen als wichtigstes Zielland »nur« 16 Prozent», sagte Marc Lehnfeld von der bundeseigenen Gesellschaft Germany Trade and Invest (GTAI) der Deutschen Presse-Agentur in London./rdz/DP/he