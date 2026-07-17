Trump schürt Misstrauen vor Sicherheit von Wahlautomaten

Die Vorwürfe gegen China waren allerdings bei Weitem nicht die einzigen, die Trump in seiner Darstellung eines angeblich unsicheren Wahlsystems in den USA anbrachte. So behauptete er etwa, dass Amerikanerinnen und Amerikaner seit Jahren mit Blick auf die Sicherheit von Wahlautomaten und digitaler Auszählungssysteme belogen worden seien - ein Vorwurf, den er nicht zum ersten Mal anbringt. Nach Darstellung Trumps hat sein Heimatschutzministerium zudem mehr als 270.000 Personen identifiziert, die für Bundeswahlen registriert, aber keine US-Bürger seien.