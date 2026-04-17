Die angeblich in der Strasse von Hormus verteilten iranischen Seeminen sollen nach Angaben von US-Präsident Donald Trump allesamt geborgen worden sein - oder werden derzeit noch entfernt. «Der Iran hat mit Hilfe der USA alle Seeminen geräumt oder ist dabei, sie zu räumen!», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Kurze Zeit zuvor hatten Trump und Irans Aussenminister Abbas Araghtschi die Öffnung der Meerenge für Durchfahrt von Öltankern und Handelsschiffen verkündet - aus Sicht von Teheran gilt dies allerdings nur temporär.