Trump behauptete ferner, dass die Nato-Verbündeten nun - nach wochenlanger, zögerlicher Haltung - ihre Hilfe angeboten hätten. Konkrete Länder nannte er nicht. «Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich fernhalten, es sei denn, sie wollen ihre Schiffe nur mit Öl beladen», schrieb Trump in Grossbuchstaben auf Truth Social und wiederholte seine Kritik an den Bündnispartnern, die er als «nutzlos» bezeichnete. Ein Nato-Sprecher teilte dazu der Deutschen Presse-Agentur mit, die Nato habe das Treffen zur Freiheit der Schifffahrt in der Strasse von Hormus verfolgt und beobachte die laufenden militärischen Planungen aufmerksam.