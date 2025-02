Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag in Washington eine Vereinbarung unterzeichnen. Dabei gehe es um seltene Erden «und andere Dinge», erklärte der Republikaner am Rande eines Kabinettstreffens im Weissen Haus und sagte: «Wir brauchen seltene Erden sehr dringend. Sie haben grossartige seltene Erden.»