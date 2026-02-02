Der US-Präsident hatte allerdings bereits im Oktober verkündet, Modi habe ihm versichert, dass sein Land kein Öl mehr aus Russland kaufen werde. Indien zeigte sich damals zu höheren Energieimporten aus den USA bereit, liess aber offen, ob es seine umstrittenen Öleinfuhren aus Russland stoppen wird. Auch dieses Mal äusserte sich der indische Premierminister auf der Plattform X zwar erleichtert, dass die Zölle sinken sollen, liess aber erneut im Unklaren, ob Indien tatsächlich kein Öl mehr aus Russland beziehen wird.