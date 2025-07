Die EU-Kommission verhandelt im Zollstreit schon länger mit Washington. Trump hatte Zölle in Höhe von 30 Prozent auf den Import von EU-Produkten ab 1. August angekündigt. Während beide Seiten um eine Lösung ringen, bemüht sich die EU-Kommission um grünes Licht für mögliche Gegenmassnahmen. Man werde den EU-Staaten eine Liste an Gegenmassnahmen zur Genehmigung vorlegen, kündigte ein Sprecher der Kommission an.