Trump fordert «Entschädigung» für US-Geleit

Kurz vor seinem Post auf Truth Social hatte Trump bereits in einem Telefonat mit dem US-Sender Fox News seine Absicht erklärt, die Strasse von Hormus kontrollieren zu wollen. «Wir werden die Meerenge behalten, sie wahrscheinlich betreiben und Wächter der Meerenge werden», sagte Trump am Vormittag (US-Ortszeit). Zugleich führte er fort, dass die Vereinigten Staaten für ihren Schutz «entschädigt» werden sollten. Er begründete sein Vorhaben damit, dass man nicht erwarten könne, dass die USA dies «umsonst» täten.