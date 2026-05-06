Rasche Kehrtwende der US-Regierung

Damit scheint für das «Projekt Freiheit» nach nur rund einem Tag erst einmal wieder Schluss zu sein: Am Montag hatten die USA die Initiative gestartet, die festsitzenden Schiffen helfen soll, die Strasse von Hormus zu passieren. Der Iran reagierte darauf nach US-Angaben mit mehreren Angriffen - unter anderem auf US-Streitkräfte, die versuchten, die Handelsschifffahrt in der Meerenge wieder in Gang zu bringen.