Andere Handelskämpfe gehen weiter

Trump nutzt Zolldrohungen regelmässig als Verhandlungstaktik, um Zugeständnisse in anderen Bereichen zu erzwingen. Das war bereits in seiner ersten Amtszeit so. Und auch seit seiner Vereidigung im Januar brach er Handelsauseinandersetzungen längst nicht nur mit Kanada und Mexiko vom Zaun. Importe aus China belegte Trump ebenfalls mit neuen Zöllen - zunächst in Höhe von 10 Prozent, in einem zweiten Schritt verdoppelte er auf 20 Prozent.