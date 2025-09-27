Trump sprach schon davor von möglicher Einigung

Bereits einige Stunden zuvor hatte Trump Hoffnung auf einen Durchbruch bei den Verhandlungen für ein Ende des Gaza-Krieges geweckt - es ist nicht das erste Mal. Der Republikaner sagte vor Journalisten in Washington: «Ich denke, wir haben vielleicht eine Einigung zu Gaza.» Man stehe kurz vor einer Einigung. Seine Formulierungen gingen aber zum Teil weiter - nur kurz darauf sagte er zu den Journalisten etwa: «Es sieht so aus, als hätten wir eine Einigung zu Gaza.» Und: «Ich denke, wir haben eine Einigung.»