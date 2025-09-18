Die islamistische Terrororganisation könne nicht immer wieder einzelne Geiseln freilassen und sagen, «wir geben euch morgen drei weitere». «Wir müssen die Geiseln sofort zurückbekommen.» Der 7. Oktober 2023 - der Tag, an dem die Hamas Israel überfiel - sei einer «der schlimmsten, gewalttätigsten Tage» in der Weltgeschichte, sagte Trump. Zur humanitären Lage im Gazastreifen äusserte sich der US-Präsident nicht.