In Davos werden am WEF im Januar über 60 Staats- und Regierungschefs erwartet. Man freue sich, Präsident Trump wieder am WEF-Jahrestreffen begrüssen zu dürfen, hiess es weiter. Insgesamt werden laut den Angaben über 300 führende Regierungsvertreter sowie über 1600 Wirtschaftsführer und führende NGOs am Jahrestreffen teilnehmen.