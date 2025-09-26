Für den SMI zeichnet sich aktuell beim Broker IG eine nahezu unveränderte Eröffnung ab. Allerdings werden Einzeltitel wie etwa Novartis bereits deutlich tiefer indiziert. Sie würden damit Branchenkollegen wie Sun Pharmaceutical, Cipla, Dr Reddy's, Lupin oder Biocon folgen, die an der Börse in Bombay bereits deutlich einbrachen. In Tokio verloren Daiichi Sankyo an Boden und in Sydney sank die Biotechfirma CSL ebenfalls überdurchschnittlich stark.