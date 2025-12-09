Das ukrainische Volk solle die Möglichkeit haben, zu entscheiden - und womöglich würde der jetzige Präsident Wolodymyr Selenskyj die Abstimmung für sich entscheiden. Trump sagte, dass es schon «lange» keine Wahlen mehr in dem seit knapp vier Jahren von Russland angegriffenen Land gegeben habe. Der Krieg werde als Vorwand genutzt, um keine Wahlen abzuhalten, behauptete der US-Präsident. «Sie sprechen zwar von einer Demokratie, aber irgendwann ist es keine Demokratie mehr.»