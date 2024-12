Der designierte US-Präsident Donald Trump stellt sich hinter seinen in Bedrängnis geratenen Wunschkandidaten für die Spitze des Verteidigungsministeriums. Die Unterstützung für Pete Hegseth sei stark, anders als die «fake news» die Öffentlichkeit glauben machen wollten, schrieb Trump auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social mit Blick auf den TV-Moderator, dem er die Leitung des Pentagons übertragen will. «Er wird ein fantastischer, energiegeladener Verteidigungsminister sein, der mit Charisma und Geschick führt», schwärmte Trump. Hegseth sei ein Gewinner, «und es gibt nichts, was man tun kann, um das zu ändern».