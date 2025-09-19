«Ich habe irgendwo gelesen, dass die Sender zu 97 Prozent gegen mich sind, ich bekomme 97 Prozent Negatives, und dennoch habe ich gewonnen, und zwar mit Leichtigkeit», sagte Trump auf seiner Rückreise nach Washington nach einem Besuch in Grossbritannien. Er sprach von schlechter Publicity für ihn. «Ich würde denken, dass ihnen vielleicht ihre Lizenz entzogen werden sollte.» Eine solche Entscheidung läge beim Chef der Medien-Aufsichtsbehörde Federal Communications Commission (FCC), Brendan Carr, sagte Trump. Weiter ins Detail ging der Republikaner nicht.