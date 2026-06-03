Trump bezeichnete den Iran-Krieg als Erfolg, da die Streitkräfte des Golfstaates besiegt worden seien. Der Konflikt hatte am ​28. ​Februar mit US-israelischen ⁠Angriffen begonnen. Er hat die weltweiten Energiemärkte ​durcheinandergebracht und gilt in ⁠den USA wenige Monate vor den Kongresswahlen im ‌November als unpopulär. «Wir arbeiten an einem Abkommen», sagte Trump. Sollte dies nicht gelingen, werde man einen anderen ‌Weg einschlagen. In der Vergangenheit hatte der ​US-Präsident für diesen Fall mit neuen Angriffen gedroht.