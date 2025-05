Israel ist Feind für Syrien

Syrien betrachtet Israel seit Jahrzehnten als Feind. Israels Militär griff in den vergangenen Jahren immer wieder Ziele in Syrien an im Versuch, den Einfluss des Erzfeinds Iran und der von ihm unterstützten Milizen in dem Land zurückzudrängen. Syriens ehemaliger Machthaber Baschar al-Assad, der im Dezember gestürzt wurde, war eng mit dem Iran verbündet. Syrien diente dem Iran auch als wichtigste Versorgungsroute zur Hisbollah-Miliz im Libanon.