Vance: «Ein bisschen in einer Sackgasse»

Kurz vor dem Gespräch seines Chefs mit Putin machte US-Vizepräsident JD Vance noch einmal klar, dass die USA mit ihrer Geduld langsam am Ende seien. «Wir merken, dass wir uns hier ein bisschen in einer Sackgasse befinden», sagte Vance an Bord der Air Force Two zu Reportern nach einem Besuch in Rom. Wenn Russland nicht dazu bereit sei, sich zu bewegen, müsse die US-Regierung irgendwann sagen: «Das ist nicht unser Krieg».