Der US-Staatschef hat deutlich gemacht, dass er jemanden wünscht, der seinem Drängen auf schnelle Zinssenkungen eher nachkommt. Er wirft dem unabhängigen Zentralbankchef vor, bei den Zinsen «zu spät» gehandelt zu haben und hat Powell dafür immer wieder gerügt. Die Zentralbank hatte die erste Zinssenkung im laufenden Jahr bis September hinausgezögert, um sich zuvor ein Bild von den Auswirkungen der Zollpolitik auf die Wirtschaft zu machen. Angesichts von Schwächesignalen des über lange Zeit rund laufenden Arbeitsmarkts entschloss sie sich zu der Lockerung und könnte nun nachlegen. Viele Experten gehen davon aus, dass die Federal Reserve den Schlüsselsatz am Mittwoch um einen Viertelprozentpunkt auf die neue Spanne von 3,75 Prozent bis 4,00 Prozent heruntersetzen wird.