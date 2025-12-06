Am Rande der FIFA-Veranstaltung kam Trump nach kanadischen und mexikanischen Angaben knapp eine Stunde zu einem privaten Treffen mit den beiden zusammen. Der kanadische Sender CBC berichtete, über den Inhalt des Gesprächs sei nichts bekanntgeworden. Es handele sich um das erste private Treffen zwischen Carney und Trump seit dem Reagan-Clip. Die beiden sassen sich demnach zuletzt bei einem Abendessen bei einem Asean-Treffen Ende Oktober gegenüber und begrüssten sich bei einem Toast.