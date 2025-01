US-Präsident Donald Trump hat den Gazastreifen für eine «phänomenale Lage am Meer» und «bestes Wetter» angepriesen. Man könne damit «einige schöne» und «fantastische» Dinge machen, sagte Trump im Weissen Haus über den abgeriegelten Küstenstreifen, in dem seit dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 Krieg herrscht. Aktuell ist eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas in Kraft.