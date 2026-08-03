US-Präsident Donald Trump hat neue Gespräche mit dem Iran als «letzte Chance» für Teheran bezeichnet. Man befinde sich in Gesprächen - und zwar auf Wunsch des Irans, sagte Trump im Weissen Haus. Er bekräftigte, dass verschiedene Staaten die USA darum gebeten hätten, der Diplomatie eine letzte Chance zu geben. «Das ist eine letzte Chance für sie, ein gutes Dokument zu unterzeichnen», sagte er mit Blick auf den Iran. Einmal mehr untermauerte er seine Worte dabei mit einer martialischen Drohung: «Ich möchte ihnen jede letzte Chance vor der Enthauptung geben».