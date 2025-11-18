Der saudische Kronprinz machte allerdings zumindest Andeutungen, dass eine Normalisierung der Beziehung nicht unmöglich ist. Man wolle Teil der Abraham-Abkommen werden, sagt Mohammed bin Salman, aber es müsse einen «klaren Weg hin zu einer Zweistaatenlösung» geben. Dabei geht es um eine friedliche Koexistenz Israels mit einem unabhängigen Staat Palästina. Auf die Frage, wie Israel zu der Weitergabe der Tarnkappenflugzeuge stehe, über die bisher nur der jüdische Staat in der Region verfügt, sagte Trump: «Israel wird glücklich sein». Was genau er damit meinte, blieb unklar.