US-Präsident Donald Trump hat Russland mit Zöllen gedroht - und dabei erneut den Druck auf europäische Partner erhöht. Falls Russland nicht bereit sei, ein Abkommen zur Beendigung des Ukraine-Krieges zu schliessen, seien die USA bereit, eine Reihe «sehr gewaltiger Zölle» zu verhängen, sagte der Republikaner bei der UN-Generaldebatte.