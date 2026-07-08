Trump war dort zunächst gefragt worden, ob die Waffenruhe beendet sei - und beim zweiten Nachhaken der Reporterin, ob die Waffenruhe und das Rahmenabkommen mit dem Iran nun Geschichte seien. Trump antwortete darauf: «Ich denke, es ist vorbei. Ich will nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Sie sind Abschaum.» Er halte es für reine Zeitverschwendung, sich mit Vertretern des Irans abzugeben. «Das sind Lügner», schimpfte Trump.