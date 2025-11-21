Er bestätigte erstmals, dass ihm der Text vorliegt. Es handele sich um eine neue Fassung von dem, was bereits früher diskutiert worden sei - etwa auch bei seinem Treffen mit Trump in Alaska im August. Zugleich äusserte der Kremlchef einmal mehr Zweifel, dass die Ukraine sich auf die Vorschläge einlasse. «Warum?», fragte Putin selbst die per Video zugeschalteten Sicherheitsratsmitglieder. «Die Ukraine ist dagegen», antwortete der Kremlchef selbst. Das Land und seine europäischen Verbündeten pflegten weiter die Illusion, Russland auf dem Schlachtfeld eine strategische Niederlage zufügen zu können.