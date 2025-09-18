Die US-Notenbank hat erstmals seit Dezember 2024 den Leitzins gesenkt. Dieser liegt nun in der Spanne von 4,0 bis 4,25 Prozent und damit an beiden Enden 0,25 Prozentpunkte niedriger als bislang. Viele Analysten hatten sich bereits darauf eingestellt: Zuletzt bereitete die Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt Experten Kopfschmerzen. US-Präsident Donald Trump hatte zudem vehement auf einen niedrigeren Zins gepocht - welche Rolle spielte das bei der jetzigen Entscheidung und ist der Machtkampf zwischen dem Republikaner und der Fed entschieden? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.