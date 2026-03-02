Trump spricht von mehreren Wochen Krieg

Trump sagte, die Attacken liefen bislang sehr gut. «Wir prügeln sie windelweich.» Bislang hätten die USA 49 iranische Anführer ausgeschaltet. Den Iranern warf er vor, bei den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm immer wieder Rückzieher gemacht zu haben. «Mit solchen Leuten kann man keine Geschäfte machen», sagte er. Das frühere Atomabkommen mit dem Iran von 2015 bezeichnete Trump als «schreckliches, gefährliches Dokument», das Teheran einen legalen Weg zur Atombombe ermöglicht hätte. Trump hatte die Vereinbarung 2018 aufgekündigt.