«Unser politisches System steht nicht zur Debatte»

Kuba schliesst einen Wechsel seines sozialistischen Modells kategorisch aus. Präsident Miguel Díaz-Canel sagte: «Unser politisches System steht nicht zur Debatte». Laut Vize-Aussenminister Carlos Fernández de Cossio ist Havanna zwar bereit, mit den USA über bestimmte Themen zu sprechen. Wichtigste Priorität sei allerdings: «Unser Volk davor zu bewahren, von einer ausländischen Macht eingenommen zu werden und es um Jahrzehnte zurückzuversetzen, in ein Kuba, das wir längst hinter uns gelassen haben.» Vor der Revolution galt Kuba als «Las Vegas der Karibik» mit Casinos, Nachtclubs und starkem Einfluss der Mafia. Mit Fulgencio Batista war ein autoritärer Präsident an der Macht. Neben grossem Reichtum einer kleinen Eilte herrschte auch weit verbreitete Armut.