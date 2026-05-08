Auch US-Präsident Donald Trump schrieb nach dem dreistündigen Treffen mit dem brasilianischen Präsidenten von einem sehr guten Gespräch. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump, sie hätten unter anderem über Handel und Zölle geredet. Vertreter beider Länder sollten nun weitere Gespräche über zentrale Punkte führen. Weitere Treffen seien in den kommenden Monaten geplant, falls nötig. «Das Treffen war sehr produktiv und nun haben wir Themen zu bearbeiten», sagte der brasilianische Aussenminister Mauro Vieira.