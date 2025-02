Macron spricht von Wendepunkt - und übt Selbstkritik

Macron meint, dass der Weg zu einem Frieden inzwischen erkennbar ist. «Ich glaube wirklich, dass dies heute ein Wendepunkt in unseren Diskussionen war», sagte der Franzose bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump in Washington. Er sprach von «substanziellen Fortschritten». In einem Interview des US-Senders Fox News sagte Macron, eine Feuerpause «in den kommenden Wochen» sei möglich. Trump hatte zuvor gesagt, der Krieg in der Ukraine könne «innerhalb von Wochen» beendet werden.